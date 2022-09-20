Баткен, Киргизия, 20 сентября, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Из-за вооружённого конфликта на киргизско-таджикской границе в Баткенской области Киргизии пришлось приостановить учебный процесс в 195 школах и детских садах. Об этом на пресс-конференции заявила замминистра образования Надира Джусупбекова.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Читайте также: Совбез Киргизии заподозрил Таджикистан в сотрудничестве с террористами

По словам высокопоставленной чиновницы, среди них 53 учебных заведения в городе Баткене и Баткенском районе, в которых открыли пункты временного размещения эвакуированных граждан.

Говоря о том, когда будет возобновлён учебный процесс в Баткенской области, заместитель главы Минобразования Киргизии сообщила, что это произойдёт только после того, как будет обеспечена безопасность в регионе.

Читайте также: В Киргизии оценили разрушения в ходе конфликта с Таджикистаном