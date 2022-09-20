20 сентября 2022 | Время чтения 5 мин

Георгий Балаков, , 18:38 — REGNUM Уже в скором времени в состав России могут войти два новых региона. Речь идет о Луганской и Донецкой Народных Республиках, в которых решается вопрос о проведении референдума об их воссоединении со своей исторической родиной. Предстоящее голосование стало одной из ключевых тем в российском сегменте Telegram.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом России», — сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Автор поста также объяснил, какие возможности для защиты ЛНР станут доступны после вхождения этой страны в состав России на правах полноправного субъекта.

«Как мы понимаем — если это произойдёт, то Россия легко может применить для защиты своих территорий от агрессора весь спектр вооружения, включая тактическое ядерное оружие», — высказал своё мнение «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Спустя короткое время примеру ЛНР последовали в ДНР, где также объявили о желании провести референдум о воссоединении с Россией.

Глава ЛНР Леонид Пасечник Дарья Драй © ИА REGNUM

«Общественная палата ДНР выступила за немедленный референдум о вступлении Республики в РФ. «Все мы давно чувствуем и знаем, что Донбасс — это Россия, мы воюем за это долгих восемь лет, мы ежедневно терпим за это удары по нашим домам, улицам, больницам, школам и детским садам. Пора стереть несуществующую границу между нашими государствами, как она давно стерта в наших сердцах, и провести референдум о вопросе вхождения Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации», — сказано в обращении», — рассказал своим подписчикам телеграм-канал «Поддубный |Z|О|V| edition».

Вслед за этим глава ДНР Денис Пушилин предложил главе ЛНР Леониду Пасечнику объединить усилия администраций глав народных республик для выработки шагов по началу подготовки к референдуму.

«Пушилин после обращения Общественной палаты по референдуму предложил Пасечнику дать поручения силовым структурам для совместной проработки вопросов безопасности», — сообщил телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Глава ДНР Денис Пушилин Дарья Драй © ИА REGNUM

Инициатива народных республик была поддержана рядом депутатов Госдумы, в том числе Виктором Водолацким («Единая Россия»).

«Референдум о признании Луганской Народной Республики субъектом РФ состоится осенью, в ближайшее время. Об этом нам сообщил депутат Государственной думы Российской Федерации Водолацкий V, VI, VII, VIII созывов. Член фракции «Единая Россия», первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Совета при Президенте РФ по делам казачества, казачий генерал, атаман войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское», — сообщил телеграм-канал «Два Майора».

Подобное развитие событий нашло всестороннюю поддержку среди популярных телеграм-каналов.

«Относительно вопроса о проведении референдумов на освобожденных территориях и в ЛДНР, то моя позиция с марта не менялась — чем раньше их проведут, тем лучше. Референдумы фиксируют необратимость дальнейшего распада [б. УССР]. Затягивание этого процесса играет против целей РФ в СВО в [б. УССР]», — написал ТГ-канал Colonelcassad.

По его мнению, проблемы безопасности при проведении народного волеизъявления можно частично купировать путем активного внедрения дистанционного голосования — электронного или по почте, а также растягиванием референдумов на несколько дней, чтобы избегать скоплений людей, которые могут стать целью терактов.

«Разумеется, теракты и обстрелы будут и в этом случае, но при растянутом по времени процессе, часть из которого переводится в дистанционный формат, [киевский режим] не сможет методами террора их остановить. Мнение Запада в данном случае абсолютно не важно, поэтому на их «признания и непризнания» можно не обращать внимание. Важно то, что будет де-факто, а не то, что болтают в Вашингтоне», — отметил автор поста.

Возвращение в Россию — это то, за что Донбасс сражается больше восьми лет. Это гарантии вхождения в состав России, а значит, гарантии будущего, считает телеграм-канал ZERGULIO.

«А ещё референдумы — это однозначная смена статуса СВО. Которая назрела уже давно. Нельзя драться на подушках с тем, кто с тобой дерется на ножах», — заявил ТГ-канал.

Операция Z Александр Горбаруков © ИА REGNUM

После заявлений о необходимости провести референдумы в ДНР и ЛНР о желании местных жителей провести голосование о вхождении в состав России заявили в Херсонской и Запорожской областях. Также были названы даты голосования — с 23 по 27 сентября 2022 года.

«Когда сначала Общественная палата ЛНР, а потом, почти одновременно, ее донецкие коллеги и администрация Херсонщины говорят, что проводить референдумы пора, значит, их проводить пора. С полным безразличием ко всему, что по этому вопросу уже наговорил и еще наговорит противник. Это раз. И два: после принятия официальных решений и назначения официальной даты попытки противника наступать, чтобы сорвать голосование, неизбежны. Мы это прекрасно понимаем, к этому готовы и этого ждем — в известном смысле даже очень ждем. Последняя точка в восьмилетнем пути домой Донбасса и полугодовом — Херсонщины, надеюсь, будет поставлена скоро. Люди ждали этого давно и сильно», — написал телеграм-канал «АДЕКВАТ Z».

О том, что референдумы не просто нужно проводить, но и необходимо сделать это в самые кратчайшие сроки, высказался и телеграм-канал «Борис Корчевников». По его словам, волеизъявление жителей освобожденных территорий ознаменует собой не только окончание эпохи оккупации этих земель Киевом, но и победу добра над злом.

«Сейчас у нас в соседней квартире издеваются и убивают нашего родственника, и мы пришли его защитить. После референдума будет по-другому: мы укрываем родственника и всех, кого убивают, уже у себя дома. И это даже не наше право, это наша святая обязанность. Иначе… да нет никакого иначе. Какой тогда вообще смысл во всем русском, если может быть какое-то «иначе»? Кстати, Россия очень часто в истории прирастала землей, потому что новые народы искали у нее защиты, и ни разу, потому что хотела кого-то захватить и подчинить. Это парадокс и одновременно чудо самой большой страны на планете: мы обняли полмира, стали страной круглосуточной Литургии (для того и обняли!), не проведя за 1000-летнюю историю ни одной захватнической хищнической войны. Потому что это Россия. Добро пожаловать, братья. И помоги нам всем Бог», — написал автор поста.

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