Москва, , 18:09 — REGNUM Августовские поставки природного газа из России в Китай вышли на исторически рекордную отметку свыше $400 млн, сообщает 20 сентября Главное таможенное управление КНР.

Добыча газа Gazprom.ru

В частности, за август 2022 года Китай закупил российского природного газа на общую сумму $409,37 млн. Этот показатель самый высокий за весь доступный период наблюдений.

Уточняется, что августовские закупки на 26,47% превысили показатели июля текущего года и на 169,9% данные августа 2021 года.

Отмечено, что с 1 января 2022 года Китай закупил у России природный газ на общую сумму $2,393 млрд, что на 185,9% превышает аналогичные показатели восьми месяцев 2021 года.

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