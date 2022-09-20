Бишкек, , 17:55 — REGNUM За четыре дня неравнодушные граждане Киргизии перечислили 148,4 млн сомов (около 111,5 млн рублей) на спецсчёт, открытый для оказания помощи жителям Баткенской области, пострадавшим в ходе вооружённого конфликта на киргизско-таджикской границе. Об этом сообщает Министерство финансов сегодня, 20 сентября.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Также стало известно о том, что правительство пообещало выделить из республиканского бюджета ещё 210 млн сомов (157,7 млн рублей) на восстановление Баткенской области.

ИА REGNUM напоминает, что предварительный ущерб от вооружённого конфликта между киргизскими пограничниками и таджикскими военными, происходившего в Баткенской области Киргизии в период с 14 по 18 сентября 2022 года, оценивается в 1,5 млрд сомов (более 1 млрд 127 млн рублей).

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