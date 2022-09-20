Луганск, 20 сентября 2022, 17:58 — REGNUM Вопрос о вхождении ЛНР в состав России нужно решать скорее, от этого зависят жизни жителей республики, заявил 20 сентября глава ЛНР Леонид Пасечник в телеграм-канале.
Комментируя обращение общественников ЛНР к руководству республики о необходимости немедленного проведения референдума, Пасечник заявил:
Добавим, что в ЛНР уже принят закон «О референдуме по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта», голосование пройдёт 23- 27 сентября.
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