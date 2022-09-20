Луганск, 20 сентября, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Вопрос о вхождении ЛНР в состав России нужно решать скорее, от этого зависят жизни жителей республики, заявил 20 сентября глава ЛНР Леонид Пасечник в телеграм-канале.

kremlin.ru Глава ЛНР Леонид Пасечник

Комментируя обращение общественников ЛНР к руководству республики о необходимости немедленного проведения референдума, Пасечник заявил:

«Действительно, медлить нельзя. Киевские нацисты перешли все красные линии: натовские ракеты бомбят наших жителей, устраивают беспощадные теракты».

Добавим, что в ЛНР уже принят закон «О референдуме по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта», голосование пройдёт 23- 27 сентября.