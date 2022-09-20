Бишкек, 20 сентября 2022, 17:49 — REGNUM Депутаты парламента Киргизии недовольны тем, что вице-мэр Бишкека Олег Попиков недостаточно хорошо владеет киргизским языком. Об этом они заявили на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу.
Читайте также: Парламент Киргизии отказался слушать доклад чиновников на русском языке
Депутат Женишбек Токторбаев поинтересовался у представителя столичного муниципалитета, почему тот сидит на заседании в наушниках.
Заместитель мэра ответил, что слушает перевод выступлений парламентариев с киргизского языка на русский, поскольку понимает только часть сказанного.
«Пора бы уже понимать», — выразил недовольство депутат Токторбаев.
Читайте также: В парламенте Киргизии критикуют замминистра за незнание киргизского языка