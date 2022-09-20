Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 17:52 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв объявил выговор главе Ленинска-Кузнецкого Константину Тихонову за невыполнение мероприятий по предоставлению жилья сиротам. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Жилье Светлана Шаповалова

Как выяснилось, для сирот и переселенцев из аварийного жилья в Ленинске-Кузнецком строится трёхэтажный дом по улице Демьяновской. Квартиры должны быть предоставлены до конца года, но пока на объекте не завершено устройство кровли; не начаты работы по отделке фасада; не выполнена внутренняя отделка помещений; не благоустроена прилегающая территория.

Такая ситуация, по слова Цивилёва, — следствие недостаточного контроля со стороны администрации и главы города.

«Это недопустимо, из-за вас страдают люди», — подчеркнул глава региона.

Сергей Цивилёв отметил, что средства на приобретение квартир для сирот в тех муниципалитетах, которые не выполнят план, будут перераспределены в те территории, где справляются.