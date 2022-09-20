Москва, 20 сентября, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Минюст России готов работать над синхронизацией законодательства республик Донбасса с российским законодательством в случае принятия их в состав РФ на правах субъектов Федерации. Об этом 20 сентября заявил журналистам первый замруководителя ведомства Евгений Забарчук.

Правительство Донецкой Народной Республики Флаги ДНР и ЛНР

«Будем работать, чтобы не отличалось», — сказал он.

Замглавы Минюста отметил, что на сегодняшний день такие различия существуют, но все положения законодательства будут гармонизированы по примеру той работы, которая была проведена после воссоединения Крыма с Россией.