Орехов, Украина, 20 сентября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Попытка бандеровских боевиков наступать в районе города Орехова (Запорожская область, территория б. УССР) пресечена в рамках спецоперации ВС РФ, заявил 20 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Разбег

«Погибли как минимум десятки боевиков Зеленского, уничтожена военная техника, — заявил Рогов в интервью РИА Новости. — Попытка наступления была пресечена на корню».

По его словам, против бандеровских боевиков были задействованы тяжёлая артиллерия и миномёты. Спаслись только те боевики, которые вовремя бежали назад.