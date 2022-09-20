Кострома, , 17:55 — REGNUM В Костроме к теплу подключили 683 дома или 33% от МКД с центральным отоплением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

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Напомним, отопительный сезон в жилом фонде областного центра начался 19 сентября. Обеспечить все дома благом планируется до 26 сентября.

Без горячей воды на сегодняшний день остаются 203 дома. В 123 случаях это связано с текущими повреждениями, ещё 80 жилищ не обеспечены ГВ из-за продолжающихся ремонтов на сетях. В основном, капитальные ремонты идут на улице Никитской. Дать воду по всем адресам ТГК-2 пообещали также к 26 сентября.

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