Баткен, Киргизия, 20 сентября, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Во время эвакуации мирных жителей из зоны вооружённого конфликта на границе с Таджикистаном в Баткенской области Киргизии танк врезался в микроавтобус с беженцами, передаёт «Kaktus. media».

PavelD Киргизия

Читайте также: В Киргизии оценили разрушения в ходе конфликта с Таджикистаном

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли семеро детей и пятеро взрослых

По словам очевидцев, авария стала результатом трагической случайности — ехавший навстречу колонне машин с эвакуированными людьми танк неожиданно свернул в сторону и протаранил одну из них.

Читайте также: Нужно принудить Киргизию и Таджикистан к демилитаризации границы — мнение