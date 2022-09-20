Вашингтон, , 17:51 — REGNUM В США за последний учебный год более пяти тысяч школ убрали из своей программы и библиотек 1648 разных книг, посвящённых расово-гендерным теориям, сообщают местные СМИ.

Демократические и республиканские штаты в США. Красный- республиканцы, Синий-демократы

Борьба с книгами о сексуальной и расовой идентичности не нова для американских школ, однако с приходом администрации президента США Джо Байдена политика оказала особое влияние на ситуацию. Так, движение, запрещающее в республиканских школах США книги о сексуальном развитии детей и подростков, а также о различных сексуальных ориентациях, начало усиливаться еще год назад.

Помимо этого консерваторы начали бороться с литературой о движении BLM («Жизни черных важны»), «белом расизме» и подобной либеральной пропаганде. Тираж подобных книг в США увеличился после погромов 2020 года, когда демократы начали с новым рвением насаждать антирасистскую повестку.

Отметим, что в то время как Демократическая партия и либеральные СМИ обвиняют республиканцев в запрете ЛГБТ-книг для преподавания в младших классах, либеральная общественность сама начала бороться с «неполитикорректной» классикой. Например, некоторые особенно «прогрессивные» школы начали убирать из программы «Приключения Тома Сойера» или «Убить пересмешника».