Ярославль, , 17:40 — REGNUM Назначение сенатором от Ярославской области ректора ЯрГУ Александра Русакова губернатор Михаил Евраев объяснил ставкой на местные кадры. Слова Евраева приводит правительство региона.

«После серьёзных консультаций, я остановился на кандидатуре Александра Ильича Русакова. Это решение я обсуждал и с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, она также поддержала эту кандидатуру. Я уверен, что это будет серьёзным подспорьем в развитии Ярославской области на федеральном уровне. Как я и говорил, что мы будем делать ставку на местные кадры, кто своей работой зарекомендовал себя в области. Александр Ильич как раз такой человек», — сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Также Евраев сообщил, что никакой договорённости о назначении сенатором актёра Николая Бурляева не было.

«Я ни с кем ни о чем не договаривался, никому ничего не обещал. Это было бы неправильно. Меня спрашивают, почему Анатолий Иванович Лисицын меня поддерживает. Это исключительно его личное решение о поддержке, оно не связано с какими-либо договорённостями», — сказал Евраев.

Напомним, «Справедливая Россия» не стала выдвигать своего кандидата на пост губернатора. Лидеры ярославских эсеров объяснили это отсутствием необходимого числа местных депутатов для прохождения «муниципального фильтра».

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