Бишкек, , 17:40 — REGNUM Китай поддерживает политику Киргизии по защите своей независимости, суверенитета и территориальной целостности. Об этом заявила посол КНР Ду Дэвэнь, выступая на научно-практической конференции, посвящённой 73-й годовщине образования Китайской Народной Республики.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам дипломата, между Китаем и Киргизией сейчас нет нерешённых политических вопросов, а потому страны поддерживают друг друга в ключевых вопросах, затрагивающих их коренные интересы.

«Китай твёрдо поддерживает Киргизию в самостоятельном выборе пути развития. Поддерживает политику Киргизии по защите независимости, суверенитета, территориальной целостности и постоянно предоставляет помощь», — подытожила она.

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