Краснотурьинск, Свердловская область, 20 сентября, 2022, 17:37 — ИА Регнум. В Краснотурьинске Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в подработке курьером у мошенников, выманивающих у граждан деньги по схеме «родственник попал в ДТП». Об этом сообщает областной главк МВД.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Ей вменяют пять преступных эпизодов. По данным следователей, мошенники звонили гражданам, представлялись их родственниками и заявляли, что попали в ДТП и для освобождения от ответственности нужны деньги. А затем с потерпевшими общался гражданин, представлявшийся следователем.

Затем на адреса выезжала женщина-курьер. Она забирала деньги, 10% оставляла себе, а а остальное отдавала «работодателю».

Подозреваемой оказалась гражданка 1995 года рождения, работающая, замужняя, ранее не судимая. Она призналась в содеянном. Общей ущерб от её деятельности превысил миллион рублей. Теперь даме грозит шесть лет колонии.