Курск, 20 сентября, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Жительница села Волфино Глушковского района Курской области получила ранения в результате обстрела населённого пункта со стороны ВСУ 20 сентября. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

В село зафиксировано не менее шести прилётов. Разрушений нет.

«Однако один из снарядов попал в огород, где работала 60-летняя жительница. С осколочными ранениями она госпитализирована в районную больницу. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь», — написал Старовойт.

Он также сообщил, что в настоящее время ведётся обстрел села Тёткино. Жители находятся в укрытии.