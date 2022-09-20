Запорожье, Украина, 20 сентября, 2022, 17:40 — ИА Регнум. На референдуме жителям Запорожской области предложат ответить на три вопроса, сообщает 20 сентября Telegram-канал главы ВГА региона Евгения Балицкого.

Алексей Колчин ИА REGNUM За Россию!

Перечень вопросов также перечислен в тексте указа о проведении референдума.

«Вынести на референдум следующий вопрос: Вы за выход Запорожской области из состава [б. УССР], образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации», — указано в тексте опубликованного документа.

Напомним, референдум в Запорожской области планируют провести с 23 по 27 сентября.