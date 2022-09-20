Санкт-Петербург, 20 сентября, 2022, 17:41 — ИА Регнум. В Ленинградской области число жительниц региона на 6% больше, чем мужчин. Это следует из переписи населения, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Елена Молчанова ИА REGNUM Мурино

Число жителей региона превысило 2 млн человек. В субъекте проживают 1 060 542 женщины и 940 455 мужчин, 53% и 47% соответственно. При этом больше всего людей живёт во Всеволожском районе (519 тыс. человек). А больше всего мужчин проживает в Кингисеппском районе (84 937), где в настоящее время идет несколько больших строек.

Самыми малонаселенными районами, по итогам переписи населения, стали Сланцевский (45 902), Лодейнопольский (27 851) и Подпорожский (26 147).

Если смотреть по городам, то больше всего населения насчитывается в столице Ленобласти, Гатчине (94 377). Мурино уступает примерно на 4 700 человек. На третьем месте Всеволожск (79 038), на четвёртом — Выборг (72 530).

Отметим, что общая численность населения Ленинградской области насчитывает чуть больше двух миллионов человек.