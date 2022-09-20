Запорожье, Бывш. УССР, 20 сентября 2022, 17:30 — REGNUM Даты проведения референдума о вхождении Запорожской области в состав России назвал 20 сентября глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.
Он уточнил, что 20 сентября «подписал положение о проведении референдума по вопросу территориальной принадлежности Запорожской области». Голосование состоится «с 23 по 27 сентября».
Напомним, референдумы о вхождении в состав России также пройдут в Донбассе и в Херсонской области.
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