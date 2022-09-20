Запорожье, Украина, 20 сентября, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Даты проведения референдума о вхождении Запорожской области в состав России назвал 20 сентября глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.

ИА REGNUM Специальная военная операция России. Запорожье.15.09.2022

Евгений Балицкий «Откладывать процедуру нет смысла, я полностью согласен с нашими общественными деятелями. Технически мы готовы».

Он уточнил, что 20 сентября «подписал положение о проведении референдума по вопросу территориальной принадлежности Запорожской области». Голосование состоится «с 23 по 27 сентября».

Напомним, референдумы о вхождении в состав России также пройдут в Донбассе и в Херсонской области.