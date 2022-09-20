Белгород, , 17:28 — REGNUM Смерть двух человек расследуют следователи в Белгороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе СУ СК по региону.

Следственный комитет Sledcom.ru

По данным следствия, 17 сентября житель Калуги прибыл в Белгород, чтобы навестить общего с бывшей супругой сына. Женщина проживала с другим мужчиной. Когда белгородец лёг спать, подозреваемый напал на сожителя с ножом и ударил его не менее 11 раз. Затем в эту комнату калужанин привёл бывшую супругу и стал ей угрожать. Женщине удалось покинуть дом, вызвать полицию, сотрудники правоохранительных органов, прибыв на место, обнаружили, что подозреваемый покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело.