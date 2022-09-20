Вашингтон, 20 сентября, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 20 сентября выступит перед гражданами с речью по поводу законопроекта о голосовании (DISCLOSE), который среди прочего обяжет раскрывать информацию о донорах, пожертвовавших более $10 тысяч в течение избирательного цикла, сообщает Reuters.

(сс) The White House Команда Байдена

При этом Байден решил представить законопроект чуть более чем за месяц до промежуточных выборов в Конгресс, в то самое время, когда победа Демократической партии остается под очень большим вопросом.

Законопроект будет вынесен на голосование в Сенате на этой неделе, заявил представитель демократов Чак Шумер. Он добавил, что таким образом демократы стремятся повысить прозрачность выборов после того, как в начале года им не удалось принять более амбициозное законодательство, которое давало право голоса избирателем без удостоверения личности.

Мера под названием DISCLOSE была первоначально включена в законопроект демократов, направленный на противодействие республиканским законам о голосовании. В Сенате проект не прошел из-за жесткой оппозиции республиканцев, которые обвиняют демократов в попытках упростить мошенничество во время выборов.