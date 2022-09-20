Ярославль, 20 сентября, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Ректор Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова Александр Русаков перейдёт на работу в Совет Федерации. Об этом сообщил заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов.

Uniyar.ac.ru Александр Русаков

«На заседании президиума регионального политсовета «Единой России», Губернатор Ярославской области Михаил Яковлевич Евраев предложил в качестве кандидата на должность сенатора от Ярославской области — Александра Ильича Русакова», — написал Капралов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тройку потенциальных сенаторов от Михаила Евраева входили депутат Госдумы Николай Бурляев, главный федеральный инспектор по Москве Виктор Костин и ректор ЯрГУ Александр Русаков.