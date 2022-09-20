Москва, , 17:23 — REGNUM Бойцы добровольческих подразделений ДНР и ЛНР в случае воссоединения республик с Россией станут полноправными военнослужащими Вооружённых сил России, заявил 20 сентября председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Те ребята, которые воют сейчас в составе добровольческих подразделений Донецкой и Луганской Народных Республик, станут полноправными воинами российской армии», — сказал он в ходе открытия выставки «Zа нами Победа. Сила в правде» в Госдуме.

Парламентарий отметил, что такие изменения «укрепят ситуацию» в военном плане и «существенно поменяют дело по целому ряду позиций».

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