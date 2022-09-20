Москва, 20 сентября, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Бойцы добровольческих подразделений ДНР и ЛНР в случае воссоединения республик с Россией станут полноправными военнослужащими Вооружённых сил России, заявил 20 сентября председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Те ребята, которые воют сейчас в составе добровольческих подразделений Донецкой и Луганской Народных Республик, станут полноправными воинами российской армии», — сказал он в ходе открытия выставки «Zа нами Победа. Сила в правде» в Госдуме.

Парламентарий отметил, что такие изменения «укрепят ситуацию» в военном плане и «существенно поменяют дело по целому ряду позиций».