Ярославль, , 17:27 — REGNUM 20 сентября в страшном ДТП на трассе М-8 в Ростовском районе погиб не только худрук Волковского театра Сергей Пускепалис, но и водитель театра Александр Синицын. Об этом сообщили в социальных сетях театра им. Ф. Волкова.

Место ДТП, в котором погиб Сергей Пускепалис. Сергей Терёхин

Ранее ИА REGNUM сообщало об аварии, в которой погиб актёр, художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис. Известно, что он ехал вместе с водителем на машине, которую планировалось передать для целей СВО. Однако в Ростовском районе Ярославской области автомобиль столкнулся с фурой. В результате аварии погибли два человека — Сергей Пускепалис и водитель Александр Синицын.

«Почти 20 лет Саша отработал в Первом Русском театре. Мы привыкли каждый день видеть его за рулём автомобиля. Надёжный товарищ, профессионал своего дела, он всегда ответственно относился к своей работе, в любой момент готов был прийти на помощь. Вместе с актёрами и работниками цехов Александр побывал в разных уголках страны и за рубежом, обеспечивая выступления театра на гастролях и фестивалях», — рассказали в театре.

Отметим, что водитель грузовика с травмами госпитализирован.

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