Ярославль, 20 сентября 2022, 17:27 — REGNUM 20 сентября в страшном ДТП на трассе М-8 в Ростовском районе погиб не только худрук Волковского театра Сергей Пускепалис, но и водитель театра Александр Синицын. Об этом сообщили в социальных сетях театра им. Ф. Волкова.
Ранее ИА REGNUM сообщало об аварии, в которой погиб актёр, художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис. Известно, что он ехал вместе с водителем на машине, которую планировалось передать для целей СВО. Однако в Ростовском районе Ярославской области автомобиль столкнулся с фурой. В результате аварии погибли два человека — Сергей Пускепалис и водитель Александр Синицын.
Отметим, что водитель грузовика с травмами госпитализирован.
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