Казань, , 17:26 — REGNUM К четырем годам тюремного заключения приговорен 24-летний житель города Казани за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью кондуктора троллейбуса. Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

Колония Дарья Антонова © ИА REGNUM

Злоумышленник 24 апреля находился в салоне троллейбуса и отказался оплачивать проезд. Из-за этого между ним и 26-летним кондуктором произошел конфликт, во время которого мужчина ударил ножом работника транспортного средства в живот. Пострадавшего госпитализировали.

Мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее ИА REGNUM передавало, до нападения на кондуктора злоумышленник пытался ограбить магазин, а потом скрыться на общественном транспорте. Руководство предприятия обещало премировать сотрудника за проявленную ответственность и помощь в поимке злоумышленника.

Читайте также: В Татарии совершено нападение на водителя такси