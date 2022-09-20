Москва, 20 сентября, 2022, 17:16 — ИА Регнум. В освобожденной части Запорожской области референдум о воссоединении с Россией пройдет 23−27 сентября, заявил 20 сентября глава администрации региона Евгений Балицкий.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг России

«Абсолютное большинство жителей нашего региона желает принять участие в референдуме по определению статуса нашего края. Это подтверждается данными опросов общественного мнения. Это воля жителей Запорожской области, и никто не вправе помешать нам в реализации нашего права на самоопределение», — отметил Балицкий.

Ранее с аналогичными заявлениями выступили главы Луганской и Донецкой республик, а также глава администрации освобожденной части Херсонской области.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем заявлении отметил, что возвращение региона в состав России «обезопасит нашу территорию и восстановит историческую справедливость».

Глава ДНР Денис Пушилин также обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой «как можно быстрее» рассмотреть вопрос о возвращении республики в состав России в случае «положительного решения по итогам референдума».

«Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной. Это событие будет восстановлением исторической справедливости, наступления которого жаждут миллионы русских людей», — написал Пушилин в обращении к Путину.