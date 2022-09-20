Донецк, 20 сентября 2022, 17:25 — REGNUM Боевики киевского режима в очередной раз обстреляли Донецк из тяжёлых гаубиц, сообщает вечером 20 сентября представительство ДНР в СЦКК.
Речь идёт о применении тяжелых гаубиц 155-мм калибра, которые Киев получает от США и стран НАТО.
По данным СЦКК, в 16:48 мск по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка боевики ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 155 мм
Установлено, что огонь вёлся с направления населённого пункта Орловка, контролируемого формированиями киевского режима.