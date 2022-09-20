Донецк, 20 сентября, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Боевики киевского режима в очередной раз обстреляли Донецк из тяжёлых гаубиц, сообщает вечером 20 сентября представительство ДНР в СЦКК.

Василий Иванов ИА REGNUM 155-мм гаубица М-777 производства США

Речь идёт о применении тяжелых гаубиц 155-мм калибра, которые Киев получает от США и стран НАТО.

По данным СЦКК, в 16:48 мск по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка боевики ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 155 мм

Установлено, что огонь вёлся с направления населённого пункта Орловка, контролируемого формированиями киевского режима.