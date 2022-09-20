Донецк, 20 сентября, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Как можно быстрее Донецкой Народной Республике нужно войти в состав России, заявил 20 сентября глава республики Денис Пушилин в эфире «России 24».

(сс) Администрация президента России Глава ДНР Денис Пушилин подписывает документы о признании Донецкой Народной Республики

Владимира Путина, чтобы включение в состав Российской Федерации прошло как можно быстрее». Денис Пушилин «Просьба моя заключается в отношении президента [РФ], чтобы включение в состав Российской Федерации прошло как можно быстрее».

По словам главы республики, это очень важно для Донбасса. Что касается референдума о вхождении ДНР в состав России, на нём будет предложен вопрос: «Поддерживаете ли вы вхождение ДНР в состав России на правах субъекта РФ?»