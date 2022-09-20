Екатеринбург, , 17:12 — REGNUM В Екатеринбурге два жителя города Арти арестованы по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по городу.

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Установлено, что подозреваемые отобрали у гражданина автомобиль ВАЗ-2114 якобы в счёт долга. В полицию обратилась его гражданская супруга.

Пострадавший сообщил полицейским, что предполагаемые вымогатели ему известны. Автомобиль был объявлен в розыск. Уже через пару часов его нашли на автодороге «Нижние Серьги — Арти». Оба подозреваемых находились в машине. Их доставили в Екатеринбург.

Сейчас в отношении пойманных расследуется уголовное дело. Автомобиль передали владельцу.