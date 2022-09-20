Калуга, , 17:14 — REGNUM Первые занятия «Школы фермера» состоялись 20 сентября в калужском институте дополнительного профессионального образования в сфере АПК В мероприятии принял участие министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

В занятии калужской «Школы фермера» принял участие министр сельского хозяйства области Леонид Громов Министерство сельского хозяйства Калужской области

Обучение калужских аграриев будет продолжаться в течении трёх месяцев. Слушатели получат теоретические знания и практические навыки построения эффективного фермерского бизнеса на всех этапах развития: от разработки идеи до её коммерциализации. Они также подготовят собственные бизнес-проекты, которые будут защищать при завершении обучения. Всем выпускники получат дипломы государственного образца.

Школа фермера — это образовательная платформа для начинающих и опытных предпринимателей. Проект реализует Россельхозбанк при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, региональных властей и ведущих аграрных учебных заведений. Он дает возможность получить новые знания для открытия собственного дела, а также для расширения существующего бизнеса. Первыми слушателями в 2020 году стали аграрии Ставропольского края, Подмосковья, Башкирии и Новосибирской области. Сейчас проект реализуется в 53 регионах страны.

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