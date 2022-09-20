Канберра, , 17:08 — REGNUM Блогер Дэн Аллен с канала Dan Allen Gaming рассекретил имя популярного игрового инсайдера TheRealInsider — им оказался он сам. Об этом 20 сентября пишет DTF.

Блогер Дэн Аллен Цитата из видеоблога Dan Allen Gaming

Как отмечает издание, блогер отвечал на вопросы подписчиков TheRealInsider в Twitter и забыл поменять аккаунты, из-за чего оставил комментарий с основной страницы. Сначала Аллен отрицал свою связь с инсайдером, однако всё же признался в содеянном.

Добавим, что Аллен систематически нарушал договора о неразглашении, которые подписывал с игровыми компаниями, из-за чего они могут подать на него в суд. После своего признания блогер удалил аккаунт TheRealInsider.

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