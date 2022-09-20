Вашингтон, , 17:33 — REGNUM Правительство США осуждает переход эритрейских войск в эфиопский регион Тиграй, сообщает 20 сентября Reuters со ссылкой на заявление специального посланника Штатов в Эфиопии.

Внешняя политика США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы отслеживаем передвижение эритрейских войск через границу… и мы осуждаем это», — сказал спецпосланник Майк Хаммер журналистам во время брифинга после поездки в Эфиопию для содействия мирным переговорам между эфиопским правительством и силами Тыграя.

«Все внешние иностранные игроки должны уважать территориальную целостность Эфиопии и избегать разжигания конфликта», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 42 человека погибли в результате нападения боевиков на мирных граждан в штате Оромия. Жертвы атаки были похоронены в братской могиле.

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