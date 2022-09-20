Москва, 20 сентября, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Все депутаты Госдумы поддержат вхождение ЛДНР и освобожденных территорий в состав России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, об этом заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).

Er.ru Сергей Неверов

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«Это исконно русские земли и города. И сегодня это отчетливо видно по поведению боевиков ВСУ в отношении людей, проживающих там», — сказал также Неверов.

ЛНР и ДНР давно ждут такой возможности, отметил парламентарий.

«Я абсолютно уверен, что все депутаты Государственной думы поддержат их вхождение в состав России. И после этого любое посягательство на эти территории, любые преступления против мирных граждан, которые не прекращаются со стороны киевских нацистов уже восемь лет, получат полномасштабный ответ», — заключил вице-спикер Госдумы.