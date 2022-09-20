Запорожье, Украина, 20 сентября, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Глава Запорожской ВГА Евгений Балицкий подписал указ о формировании в освобожденном от нацистов регионе добровольческих батальонов. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном 20 сентября в Telegram-канале Запорожской администрации.

Правительство Приморского края Добровольцы

«На основании многочисленных обращений жителей региона я подписал указ о формировании добровольческих батальонов Запорожской области», — сказал Балицкий.