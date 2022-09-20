Пенза, 20 сентября, 2022, 17:10 — ИА Регнум. В Пензенской области 20 сентября начались командно-штабные учения с органами управления и силами территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством начальника Главного управления МЧС России по Нижегородской области генерал-лейтенанта внутренней службы Валерия Синькова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

58. mchs. gov.ru Учения в Пензенской области

По словам Синькова, «цель и задача одна — вместе выработать алгоритм работы на местах, посмотреть насколько выстроена система, какие есть проблемные вопросы, найти пути их решения, а где-то возможность самим чему-то научиться».

С 20 по 22 сентября в рамках учений отработают действия по ликвидации ЧС в соответствии с заданиями.

Ранее ИА REGNUM передавало, в соединениях и воинских частях Центрального военного округа в августе прошло более 80 тренировок, направленных на поддержание готовности сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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