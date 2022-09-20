Вашингтон, , 17:12 — REGNUM Генеральный директор крупного американского банка JPMorgan Джеймс Даймон планирует в обращении к Конгрессу предупредить, что над экономикой США нависли «грозовые тучи», сообщает 20 сентября Reuters со ссылкой на подготовленные показания.

JPMorgan Chase Ben Suhterland

Даймон должен дать показания вместе с рядом других руководителей крупнейших американских банков на слушаниях в Конгрессе 21 и 23 сентября.

Высокие потребительские расходы и устойчивый рынок труда свидетельствуют о стабильности экономики, однако перебои в цепочках поставок, многомиллиардное спонсирование Соединёнными Штатами киевского режима, высокая инфляция и усилия Федеральной резервной системы по ее сдерживанию — все эти факторы предвещают наступление более трудных времен, собирается рассказать Даймон.

Напомним, что главы крупнейших американских банков JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo и других на текущей неделе предстанут перед законодателями США, чтобы ответить по целому ряду вопросов, начиная от состояния экономики и заканчивая отношением к абортам и кредитованию ископаемых видов топлива.

Отмечается, что подобные слушания редко ведут к принятию законодательных решений, однако они всё равно представляют риск для руководителей компаний, которые будут вынуждены защищать свои банки по целому ряду направлений.

Слушания пройдут за полтора месяца до промежуточных выборов в США. Это именно то время, когда американские законодатели стремятся всеми силами повысить свою значимость в глазах избирателей, так что они будут особенно заинтересованы в том, чтобы вести себя жестко во время слушаний.