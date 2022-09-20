Новосибирск, , 16:58 — REGNUM Готовящиеся в ДНР и ЛНР референдумы — предполагавшееся решение. Так считает новосибирский политолог Сергей Бирюков.

Стенд «Донбасс» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Особенно в контексте событий последних месяцев, — уточнил он. — Гуманитарная ситуация на Донбассе является чрезвычайно драматической, речь идёт о выживании людей там. В то же время, тяжело идущая кампания на Донбассе обозначает те трудности и препятствия, с которыми придётся столкнуться».

Напомним, что ранее глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон «О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации».

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По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сложившаяся ситуация подтверждает, что народы республик Донбасса хотят быть хозяевами собственной судьбы.

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