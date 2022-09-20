Нижний Тагил, Свердловская область, 20 сентября, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области с начала 2022 года было зарегистрировано 22 случая мошенничества с инвестициями. Об этом сообщает региональный главк МВД.

(сс) bssmadeit Телефонный мошенник

Всего местные жители потеряли на таких операциях 11,5 млн рублей. Одной из пострадавших стала 69-летняя женщина. Она хотела заработать денег и лишилась почти 900 тыс. рублей.

Сотрудники полиции предостерегают граждан от участия в сомнительных финансовых операциях. Также они просят игнорировать звонки с незнакомых телефонных номеров, не общаться с незнакомцами в мессенджерах, не переходить по присылаемым ссылкам и никому не передавать свои персональные данные, секретные коды и банковские реквизиты.