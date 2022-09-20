Москва, , 16:52 — REGNUM Референдумы в Донбассе позволят на системной основе защищать жителей ЛНР, ДНР и других освобождённых территорий, отметила сенатор от Оренбургской области Ева Афанасьева.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Референдумы необходимо проводить. Это защитит население, это придаст совершенно новый вектор развития и освобождённых территорий и всей России», — отметила Афанасьева в телеграм-канале.

Она напомнила, что согласно Конституции России, посягательство на территорию нашей страны — преступление, которое наказывается по закону, а государство имеет право применить различные методы самозащиты, и самое важное — ни один правитель, чиновник, иное лицо не имеет возможности отторгнуть нашу территорию, добавила сенатор.

«Именно этого боятся наши противники», — указала она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, референдумы о воссоединении ЛНР и ДНР с Россией пройдут в сентябре.

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