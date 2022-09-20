Калуга, , 16:56 — REGNUM Первый фильм калужских кинематографистов «Песня для Евы» производства продюсерского центра «Калугафильм» удостоен диплома «За доброе кино» в конкурсе «Лаборатория незавершённых проектов» на 20 юбилейном фестивале кино и театра «Амурская осень», который завершился в Благовещенске. Об этом 20 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM PR-директор, редактор «Калугафильм» Александра Иванова.

Режиссёр Алексей Мячиков получил диплом «За доброе кино» Продюсерский центр «Калугафильм»

Всего в конкурсных программах фестиваля кино и театра «Амурская Осень» было представлено 42 фильма и все премьеры. Из них: 11 фильмов в полнометражном конкурсе; 24 фильма в короткометражном конкурсе и семь проектов в лаборатории незавершенных проектов. Среди них и лента калужан «Песня для Евы».

«Для нас большая честь представлять нашу картину на столь крупном фестивале. Это первая победа, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом», — отметил генеральный продюсер «Калугафильм», режиссёр Алексей Мячиков.

Как сообщало ИА REGNUM, музыкальная короткометражка калужских кинематографистов «Песня для Евы» рассказывает о 46-летнем рок-музыканте Пахоме, который находится в творческом кризисе, потерял точку опоры, не спасает даже любимая музыка. Он чувствует себя одиноким и никому ненужным. У жизнелюбивой и задорной восьмилетней Евы есть большая тайна, которую она может доверить только самому надёжному человеку. Случайное знакомство героев становится судьбоносным для обоих. Пахому даётся шанс совершить настоящий поступок, а малышка Ева получает самый главный подарок в своей жизни.

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