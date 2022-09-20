Рига, , 16:51 — REGNUM Резекненский суд Латвии рассмотрел уголовное дело, по итогам которого обвиняемый был осужден за мелкую кражу из магазинов торговой сети Maxima Latvija на реальный тюремный срок. Об этом сообщил местный портал bb. lv.

Вор

Согласно материалам дела, 16 июня 2022 года около 21.01 по местному времени обвиняемый зашел в магазин Maxima в Балви и взял бутылку ликера MOKA стоимостью 7,87 евро. И не заплатив, ушел из магазина. Кроме того, 6 августа 2022 года около 12:30 он также унес из магазина бутылку облепиховой водки ARSENIС стоимостью 12,17 евро.

Суд решением 2 сентября 2022 года постановил, что задержанный должен отсидеть месяц и 20 дней, однако с учетом другого еще не отбытого наказания в итоге получилось 5 месяцев и 15 дней.

Как отмечает издание, это далеко не первый случай, когда за мелкие магазинные кражи в Латвии отправляют в тюрьму.