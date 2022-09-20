Тюмень, 20 сентября, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Сейчас важно, как никогда, чтобы республики Донбасса, территории Херсонской и Запорожской областей вошли в состав России. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM координатор «Молодой Гвардии» по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев.

Пресс-служба тюменского отделения МГЕР В ЛНР готовятся к референдуму

«На данный момент жители ЛНР и ДНР и без референдума воспринимают себя россиянами. Они понимают, что с Россией их ждёт безопасность и стабильность. Россия уже помогает восстанавливать объекты инфраструктуры. Многие говорят, что без России они бы просто не выжили», — отмечает Владимир Сбитнев.

Отметим, что на данный момент Владимир работает с тюменскими волонтёрами из «Молодой Гвардии» в Краснодоне (ЛНР), ранее длительное время в качестве добровольца работал в Мариуполе и не понаслышке знает ситуацию в ДНР и ЛНР. По его мнению, вхождение в состав России республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сократит административные препоны.

«Главное, тогда это будет помощь и защита не «другой страны», а части территории России. Этого хотят и россияне, и жители данных территорий», — считает Владимир.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Донецкой и Луганской Народных Республик, а также освобождённых территорий Херсонской и Запорожской областей заявили о необходимости проведения референдумов о возвращении в состав России. Референдумы пройдут 23−27 сентября. Их результаты будут опубликованы 28−29 сентября 2022 года.