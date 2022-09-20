Санкт-Петербург, , 16:54 — REGNUM Странный подход медицинского работника к успокоению младенца в перинатальном центре Педиатрического медицинского университета Санкт-Петербурга заинтересовал не только прокуратуру, но и главу СКР Александра Бастрыкина, сообщили 20 сентября в пресс-службе ведомства.

Глава СКР Александр Бастрыкин Sledcom.ru

Глава Следственного комитета России поручил подчиненны доложить ему по информации о жестоком обращении с новорожденными в одном из перинатальных центров Санкт-Петербурга.

«Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу организована проверка. Председатель СК России поручил руководству ГСУ СК России по Санкт Петербургу выяснить все обстоятельства и представить доклад», — сообщили в СКР, уточнив, что ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о видеозаписи на которой женщина в медицинской одежде трясет и дергает кричащего младенца. Таким образом, как посчитала автор видео, медработник хотела успокоить и усыпить ребенка. После того как видеозапись стала достоянием общественности, ректор вуза начал внутреннюю проверку. Следом инцидентом заинтересовались и в прокуратуре города.

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