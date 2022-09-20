Мехико, 20 сентября, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Минимум два человека погибли в Мексике в результате землетрясения магнитудой 7,7, которое также разрушило более 200 зданий, сообщает 20 сентября Reuters.

Angelo_Giordano Землятресение

По словам властей, в тихоокеанском порту Мансанильо погибли двое: одного человека придавило фасадом разрушенного универмага, а другого нашли мертвым в торговом центре, крыша которого рухнула на верхний этаж на спортзал.

В результате землетрясения около 1,2 млн домохозяйств также остались без электричества. Больше всего пострадали столица страны Мехико и одноименный штат, в которых без света остались в совокупности не менее 900 тысяч домохозяйств. Кроме того, электроэнергии нет у 145 тысяч потребителей в штате Колима, а также у 106 тысяч домохозяйств в штате Мичоакане и у 72 тысяч — в Халиско.

Напомним, в ходе одного из самых разрушительных землетрясений в истории Мексики, которое произошло 19 сентября 1985 года, погибло, по разным оценкам, от 10 до 40 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, магнитуда землетрясения, произошедшего в мексиканском штате Мичоакан, составила 7,7. Ранее было заявлено, что магнитуда сейсмических толчков не превышала 7,4.