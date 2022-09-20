Москва, 20 сентября, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Референдум в ЛНР и ДНР о вхождении в состав России на правах субъекта пройдет 23–27 сентября, заявили представители властей республик.

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«Со стороны Общественной палаты (ОП) РФ и партнёров в лице НОМ, АЮР, Союза журналистов России и многих других могу заявить, что, когда будут проходить референдумы, мы будем обеспечивать полномасштабное общественное наблюдение плечом к плечу с общественными палатами ДНР и ЛНР, — заявил на площадке НОМ председатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

«Вопрос проведения референдума абсолютно назрел и, как бы ни пытались этому помешать, как бы ни пытались терроризировать население ЛНР и ДНР, я думаю, он обязательно состоится, и надо будет уважать этот выбор. Мы со своей стороны, ОП РФ, общественные палаты наших регионов, конечно, сделаем все, чтобы обеспечить полную прозрачность и общественный контроль за этим референдумом», — заявлял накануне М. Григорьев. Сегодня, после того, как стало известно о дате проведения референдумов, М. Григорьев сообщил, что ОП РФ и партнёры в лице НОМ, АЮР, Союза журналистов России и многих других готовы обеспечить общественное наблюдение на предстоящих референдумах. «ОП РФ имеет очень большую практику международного наблюдения. Мы готовы обеспечить наблюдение и на референдумах», — уточнил Максим Григорьев.

Ранее общественный совет Херсонской области обратился к назначенному российскими военными главе региона Владимиру Сальдо с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом Российской Федерации вчера. Аналогичные предложения в понедельник озвучили общественные палаты признанных РФ Донецкой и Луганской народных республик.

Референдум о вхождении в состав России пройдет уже на этой неделе с 23 по 27 сентября, заявил сегодня первый заместитель главы Народного Совета ЛНР Дмитрий Хорошилов. В эти же даты планируется организовать референдум в ДНР.

Общественники признанных республик накануне заявляли, что референдум «станет не только торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию области, откроет новые возможности на пути к возрождению и восстановлению мощи нашей земли и возвращению к полноценной мирной жизни».