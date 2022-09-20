Москва, 20 сентября, 2022, 16:47 — ИА Регнум. В случае вхождения Донецкой и Луганской Народных Республик в состав России добровольцы этих республик станут полноправным военнослужащими Вооруженных сил России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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«В военном плане мы, безусловно, укрепим (ситуацию в случае вхождения ДНР и ЛНР в состав России). Здесь очень много составляющих, начиная от того, что те ребята, которые воюют сейчас в составе добровольческих подразделений Донецкой и Луганской Народных Республик, станут полноправными воинами российской армии», — сказал Картаполов.

Это существенно меняет дело по целому ряду позиций, добавил парламентарий.

Референдумы о воссоединении ЛНР и ДНР, а также Запорожской области с Россией пройдут в сентябре.